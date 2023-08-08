Губернатору Тюменской области Моору пожертвовали 47 млн рублей на предстоящие выборы

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
На избирательном счету у нынешнего губернатора Тюменской области Александра Моора 47 миллионов рублей. Региональный избирком опубликовал промежуточные финансовые данные кандидатов на место главы региона.
Александр Моор, являющийся одним из кандидатов, раскрыл своих спонсоров. Оказалось, что 10 миллионов рублей на счет политика поступили от компании «Мостострой-11», которая принадлежит депутату тюменской думы Николаю Руссу. Такую же сумму пожертвовал ямальский ЯНФП, возглавляемый Сергеем Лабунским. Этот фонд связывают с «Единой Россией».
— Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк). По состоянию на 3 августа. Кандидат: Моор Александр Викторович. Наименование юридического лица: «Мостострой-11», ЯНФП по 10 миллионов рублей, — сообщили в избиркоме.
Кроме того, по три миллиона в фонд губернатора Моора пожертвовали ЗАО «Племзавод-Юбилейный» и ООО «Агрофирма „КриММ“. Еще один миллион рублей поступил от АО „Агрокомплекс Маяк“.
Из 47 миллионов сейчас на избирательную кампанию уже потрачено 35,1 миллионов рублей.
Действующий глава Тюменской области оказался самым богатым из списка претендентов на губернаторское кресло. Либерал-демократ Денис Садовников, по данным избиркома, на счет получил 2,2 миллиона рублей. На избирательную кампанию уже ушло 1,6 миллионов рублей.
Почти 834 тысячи рублей из фонда, который составил 1,2 миллиона рублей, потратил кандидат от партии КПРФ Иван Левченко.
Меньше всех денег в фонде Владимира Пискайкина («Справедливая Россия — За правду»). Из 450 тысяч рублей на кампанию перед выборами он потратил 304 тысячи рублей.
Отметим, что ранее председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил в своем TG-канале, что всем кандидатам на место главы региона одобрены удостоверения о регистрации.
— Желаю кандидатам успехов в борьбе за голоса избирателей и реализации на практике слогана кампании по выборам Губернатора Тюменской области «Вместе выбираем — вместе побеждаем!», — сообщил Халин.
Напомним, что выборы на место губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Как отметил в TG-канале председатель избирательной комиссии, подготовка к выборам идет полным ходом. Уточняется, что уже согласован сигнальный экземпляр избирательного бюллетеня, а также распределено эфирное время среди кандидатов.