Губернатору Тюменской области Моору пожертвовали 47 млн рублей на предстоящие выборы

Александр Моор, являющийся одним из кандидатов, раскрыл своих спонсоров. Оказалось, что 10 миллионов рублей на счет политика поступили от компании «Мостострой-11», которая принадлежит депутату тюменской думы Николаю Руссу. Такую же сумму пожертвовал ямальский ЯНФП, возглавляемый Сергеем Лабунским. Этот фонд связывают с «Единой Россией».