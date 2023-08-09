На набережной Тюмени появились «зеленые островки» из-за обмеления Туры

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские власти хотят сдать в аренду на 20 лет участок обмелевшей акватории реки Туры. За него просят 201 тысячу рублей. Организатором торгов является департамент недропользования Тюменской области. Он расположен на 171,1-170,9 км от устья реки в границах села Яр (недалеко от Тюмени).