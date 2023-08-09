На набережной Тюмени появились «зеленые островки» из-за обмеления Туры

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Жители Тюмени обратили внимание на зелёные островки, которые появились из-за обмеления Туры. Уровень воды находится на очень низком уровне. Теперь на «островах» растут сорняки.
Сейчас крупные корабли и баржи не могут пользоваться судоходным маршрутом на север. Это сделано с целью обеспечения работы водозаборов Тюмени.
«Навигацию запретили, но корабли плавают», — отметил тюменец Сергей К.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские власти хотят сдать в аренду на 20 лет участок обмелевшей акватории реки Туры. За него просят 201 тысячу рублей. Организатором торгов является департамент недропользования Тюменской области. Он расположен на 171,1-170,9 км от устья реки в границах села Яр (недалеко от Тюмени).