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На набережной Тюмени появились «зеленые островки» из-за обмеления Туры

9 августа 2023, 14:40
Фото: nashgorod.ru
Уровень воды в реке постепенно снижается.
Фото: тг-канал "ЧС Тюмень"

Жители Тюмени обратили внимание на зелёные островки, которые появились из-за обмеления Туры. Уровень воды находится на очень низком уровне. Теперь на «островах» растут сорняки.

Сейчас крупные корабли и баржи не могут пользоваться судоходным маршрутом на север. Это сделано с целью обеспечения работы водозаборов Тюмени.

«Навигацию запретили, но корабли плавают», — отметил тюменец Сергей К.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменские власти хотят сдать в аренду на 20 лет участок обмелевшей акватории реки Туры. За него просят 201 тысячу рублей. Организатором торгов является департамент недропользования Тюменской области. Он расположен на 171,1-170,9 км от устья реки в границах села Яр (недалеко от Тюмени).

Набережную вдоль обмелевшей Туры продлят в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Река#Река Тура
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