Электронные справки для занятия спортом стали доступными для тюменцев

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Такую услугу можно получить на региональном портале услуг или через Госуслуги как на ребенка, так и на взрослого. Эта информация появилась на сайте департамента информатизации Тюменской области.
Также для удобства жителей региона можно получить электронную справку через мобильное приложение «Телемед-72». После прохождения обследования и получения медицинской справки ее можно скачать в PDF-формате. Для этого необходимо зайти в свой профиль, выбрать раздел «Здоровье» и перейти в «Медкарту» и «Справки».
Это значительно упрощает процедуру получения справки и позволяет избежать очередей в поликлинике.
Не откладывайте свои занятия спортом и начните тренироваться прямо сейчас!