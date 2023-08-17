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Электронные справки для занятия спортом стали доступными для тюменцев

Электронные справки для занятия спортом стали доступными для тюменцев

17 августа 2023, 09:19
Фото: 1MI
Тюменцы теперь могут оформить электронную справку о том, что у них нет противопоказаний к определенным видам спорта.

Такую услугу можно получить на региональном портале услуг или через Госуслуги как на ребенка, так и на взрослого. Эта информация появилась на сайте департамента информатизации Тюменской области.

Также для удобства жителей региона можно получить электронную справку через мобильное приложение «Телемед-72». После прохождения обследования и получения медицинской справки ее можно скачать в PDF-формате. Для этого необходимо зайти в свой профиль, выбрать раздел «Здоровье» и перейти в «Медкарту» и «Справки».

Это значительно упрощает процедуру получения справки и позволяет избежать очередей в поликлинике.

Не откладывайте свои занятия спортом и начните тренироваться прямо сейчас!

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#Алексей Каримов#Спорт#Госуслуги#Электронные госуслуги
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