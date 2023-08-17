Электронные справки для занятия спортом стали доступными для тюменцев

Также для удобства жителей региона можно получить электронную справку через мобильное приложение «Телемед-72». После прохождения обследования и получения медицинской справки ее можно скачать в PDF-формате. Для этого необходимо зайти в свой профиль, выбрать раздел «Здоровье» и перейти в «Медкарту» и «Справки».