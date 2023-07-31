«Госуслуги» без согласия тюменцев теперь определяют адрес фактического проживания

В Тюмени с 6 июля стартует второй этап зачисления детей в 1 класс. 26 тысяч первоклассников отправятся в школу в этом в году в Тюменской области. Он продлится до 5 сентября. Подать заявления можно тремя способами: лично в школы, через «Госуслуги» или по Почте России.