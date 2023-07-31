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«Госуслуги» без согласия тюменцев теперь определяют адрес фактического проживания

31 июля 2023, 10:47
Фото: 1MI
На сайте произошли важные изменения.

Тюменцы сообщают, что на сайте теперь указывается адрес прописки и фактического проживания гражданина. Владельцы учётных записей эту информацию не вводили. Скорее всего, данные берутся из карточек налоговой службы (эти данные указаны в отчётах по сотрудникам).

«Вы где-то эти данные указывали при получении справок или при устройстве на работу, в поликлинике, школе», — отметил тюменец Владимир Т.

В Тюмени с 6 июля стартует второй этап зачисления детей в 1 класс. 26 тысяч первоклассников отправятся в школу в этом в году в Тюменской области. Он продлится до 5 сентября. Подать заявления можно тремя способами: лично в школы, через «Госуслуги» или по Почте России.

В Тюмени стартует второй этап зачисления детей в 1 класс
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Госуслуги#Касается каждого#Александр Мязин
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