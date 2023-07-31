«Госуслуги» без согласия тюменцев теперь определяют адрес фактического проживания

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Тюменцы сообщают, что на сайте теперь указывается адрес прописки и фактического проживания гражданина. Владельцы учётных записей эту информацию не вводили. Скорее всего, данные берутся из карточек налоговой службы (эти данные указаны в отчётах по сотрудникам).
«Вы где-то эти данные указывали при получении справок или при устройстве на работу, в поликлинике, школе», — отметил тюменец Владимир Т.
В Тюмени с 6 июля стартует второй этап зачисления детей в 1 класс. 26 тысяч первоклассников отправятся в школу в этом в году в Тюменской области. Он продлится до 5 сентября. Подать заявления можно тремя способами: лично в школы, через «Госуслуги» или по Почте России.