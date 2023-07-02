В Тюмени стартует второй этап зачисления детей в 1 класс

В электронном виде подается исключительно заявление на зачисление ребенка в 1-й класс. Все документы, копия свидетельства о рождении, копия паспорта одного из родителей и документ, подтверждающий наличие льгот (если таковые есть), подаются в очном порядке, непосредственно в школу или в МФЦ. Без предоставления документов решение о зачислении ребенка не может быть принято.