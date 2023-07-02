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В Тюмени стартует второй этап зачисления детей в 1 класс

2 июля 2023, 11:58
Фото: 1MI

В Тюмени с 6 июля стартует второй этап зачисления детей в 1 класс

26 тысяч первоклассников сядут за парты в этом в году в Тюменской области. На следующей неделе, с 6 июля, стартует второй этап зачисления, в рамках которого состоится прием ребят не по закрепленной территории.
Сюжет
Тюмень

Он продлится до 5 сентября. Подать заявления можно тремя способами: лично в школы, через госуслуги или по Почте России.

В электронном виде подается исключительно заявление на зачисление ребенка в 1-й класс. Все документы, копия свидетельства о рождении, копия паспорта одного из родителей и документ, подтверждающий наличие льгот (если таковые есть), подаются в очном порядке, непосредственно в школу или в МФЦ. Без предоставления документов решение о зачислении ребенка не может быть принято.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году построят 9 новых школ. Четыре учебных заведения откроют свои двери в Тюмени и Тюменском районе. Еще пять новых образовательных учреждений начнут работать в сельских районах региона.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школы#Тюмень#Дети#Тюменская область
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