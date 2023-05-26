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Posted 26 мая 12:36

Published 26 мая 12:36

Modified Сегодня, 00:42

Updated Сегодня, 00:42

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Большинство жителей Тюменской области записываются к врачу через госуслуги

26 мая 2023, 12:36
Фото: 1MI
Все больше тюменцев предпочитают записываться на прием к врачу онлайн — через сервис госуслуг, а не при личном посещении регистратуры. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента информатизации.

Самой популярной услугой в сфере здравоохранения на госуслугах остается запись на прием к врачу. При этом популярность растет в разы: так, за 4 месяца 2023 года количество успешных записей составило 317 тыс. раз, что более чем в 3,5 раза больше аналогичного периода в 2022 году.

Услуга поможет записать к врачу себя, ребёнка или другого человека в поликлинику по полису медицинского страхования. Записаться к врачу можно только в регионе, где есть прикрепление к поликлинике. Также для записи нужен действующий полис медицинского страхования.

Найти услугу можно в личном кабинете пациента на Едином портале госуслуг. Затем необходимо проверить данные, а также выбрать структурное подразделение поликлиники, нужного специалиста и удобное время для посещения.

На госуслугах можно не только записаться к врачу, но и посмотреть талоны на прием в блоке уведомлений на главной странице госуслуг и в разделе «Заявления» — здесь предусмотрена возможность поиска.

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