Большинство жителей Тюменской области записываются к врачу через госуслуги

Posted 26 мая 12:36
Published 26 мая 12:36
Modified Сегодня, 00:42
Updated Сегодня, 00:42
Самой популярной услугой в сфере здравоохранения на госуслугах остается запись на прием к врачу. При этом популярность растет в разы: так, за 4 месяца 2023 года количество успешных записей составило 317 тыс. раз, что более чем в 3,5 раза больше аналогичного периода в 2022 году.
Услуга поможет записать к врачу себя, ребёнка или другого человека в поликлинику по полису медицинского страхования. Записаться к врачу можно только в регионе, где есть прикрепление к поликлинике. Также для записи нужен действующий полис медицинского страхования.
Найти услугу можно в личном кабинете пациента на Едином портале госуслуг. Затем необходимо проверить данные, а также выбрать структурное подразделение поликлиники, нужного специалиста и удобное время для посещения.
На госуслугах можно не только записаться к врачу, но и посмотреть талоны на прием в блоке уведомлений на главной странице госуслуг и в разделе «Заявления» — здесь предусмотрена возможность поиска.