Большинство жителей Тюменской области записываются к врачу через госуслуги

Самой популярной услугой в сфере здравоохранения на госуслугах остается запись на прием к врачу. При этом популярность растет в разы: так, за 4 месяца 2023 года количество успешных записей составило 317 тыс. раз, что более чем в 3,5 раза больше аналогичного периода в 2022 году.