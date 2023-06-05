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Posted 5 июня 13:08

Published 5 июня 13:08

Modified Сегодня, 19:22

Updated Сегодня, 19:22

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Почти полмиллиона заявлений оставили тюменцы на госуслугах с начала года

5 июня 2023, 13:08
Фото: 1MI
Все больше жителей Тюменской области становятся активными пользователями портала госуслуг. На сегодня тюменцам доступно в электронной форме более 260 государственных и муниципальных услуг, сообщает департамент цифровизации региона.

Портал активно дорабатывается для максимального удобства пользователей, появляются новые услуги. С мая в электронной форме стало доступно получение государственной услуги «Установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости».

«Жители Тюменской области активно переходят на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Сейчас тюменцам доступно более 260 услуг в электронной форме. Так, за 2022 год в электронном виде подано более 1 миллиона заявлений, а с начала этого года — более 450 тысяч заявлений», — отметили в профильном ведомстве.

Напомним, по итогам прошлого года Тюменская область вошла в число субъектов-лидеров по уровню достижения «цифровой зрелости». Региональная стратегия цифровой трансформации была утверждена в 2021 году. Уже сейчас в ее рамках в области реализуются 54 проекта по направлениям: образование, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, госуправление, социальная сфера, экология, строительство, безопасность, спорт и др.

Тюменская область в 2022 году достигла показателя цифровой зрелости на уровне 78%
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