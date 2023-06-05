Почти полмиллиона заявлений оставили тюменцы на госуслугах с начала года

«Жители Тюменской области активно переходят на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Сейчас тюменцам доступно более 260 услуг в электронной форме. Так, за 2022 год в электронном виде подано более 1 миллиона заявлений, а с начала этого года — более 450 тысяч заявлений», — отметили в профильном ведомстве.