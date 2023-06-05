Почти полмиллиона заявлений оставили тюменцы на госуслугах с начала года

Posted 5 июня 13:08
Published 5 июня 13:08
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
Портал активно дорабатывается для максимального удобства пользователей, появляются новые услуги. С мая в электронной форме стало доступно получение государственной услуги «Установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости».
«Жители Тюменской области активно переходят на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Сейчас тюменцам доступно более 260 услуг в электронной форме. Так, за 2022 год в электронном виде подано более 1 миллиона заявлений, а с начала этого года — более 450 тысяч заявлений», — отметили в профильном ведомстве.
Напомним, по итогам прошлого года Тюменская область вошла в число субъектов-лидеров по уровню достижения «цифровой зрелости». Региональная стратегия цифровой трансформации была утверждена в 2021 году. Уже сейчас в ее рамках в области реализуются 54 проекта по направлениям: образование, здравоохранение, развитие городской среды, транспорт и логистика, госуправление, социальная сфера, экология, строительство, безопасность, спорт и др.