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Posted 7 февраля 12:16

Published 7 февраля 12:16

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Тюменская область в 2022 году достигла показателя цифровой зрелости на уровне 78%

7 февраля 2023, 12:16
Фото: pexels.one
В 2022 году Тюменская область по показателю цифровой зрелости достигла уровня 78% при плановом значении 67%. Об этом сообщили в региональном департаменте информатизации.

В профильном ведомстве напомнили, что цифровая зрелость определяет уровень цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы региона.

В разрезе отраслей в Тюменской области сейчас самое большое значение у здравоохранения — 90%. В сравнении с результатами за 3 квартал 2022 года сфера «Государственное управление» в показателе выросла на 8,6% и достигла значения 80%. Показатели других отраслей также находятся на высоком уровне: «Городское хозяйство и строительство» — 68%, «Общественный транспорт» — 83%.

В 2022 году стратегия цифровой трансформации Тюменской области была расширена с 6 направлений до 12. Сейчас документ охватывает порядка 50 региональных и федеральных проектов по отраслям «Образование», «Здравоохранение», «Городская среда», «Транспорт и логистика», «Государственное управление», «Социальная сфера», «Экология и природопользование», «Строительство», «Безопасность», «Физическая культура и спорт», «Кадровое обеспечение», «ИТ и инфраструктура».

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика».

Также Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», входящей в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта.

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