Тюменская область в 2022 году достигла показателя цифровой зрелости на уровне 78%

В разрезе отраслей в Тюменской области сейчас самое большое значение у здравоохранения — 90%. В сравнении с результатами за 3 квартал 2022 года сфера «Государственное управление» в показателе выросла на 8,6% и достигла значения 80%. Показатели других отраслей также находятся на высоком уровне: «Городское хозяйство и строительство» — 68%, «Общественный транспорт» — 83%.