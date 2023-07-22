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Бывший глава региона выразил соболезнования родным журналиста, погибшего в зоне СВО

22 июля 2023, 15:58
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Полпред президента РФ Владимир Якушев выразил соболезнования родственникам военного корреспондента Ростислава Журавлева.

Бывший губернатор Тюменской области рассказал, что считает смерть журналиста из Екатеринбурга огромной потерей для всей страны. Он выразил глубочайшие соболезнования родным Журавлева от жителей УРФО.

Стать военным корреспондентом было осознанным решением погибшего журналиста, добавил полпред в социальных сетях.

Ранее «Наш город» писал, что в зоне СВО при украинском обстреле погиб 35-летний журналист Ростислав Журавлев, который до этого много лет работал в Тюмени. Трагедия произошла в селе Пятихатки Запорожской области.

В Тюмени умер известный журналист
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#Елена Чебоксарова#СВО#Смерть#Умер журналист#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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