Бывший глава региона выразил соболезнования родным журналиста, погибшего в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Бывший губернатор Тюменской области рассказал, что считает смерть журналиста из Екатеринбурга огромной потерей для всей страны. Он выразил глубочайшие соболезнования родным Журавлева от жителей УРФО.
Стать военным корреспондентом было осознанным решением погибшего журналиста, добавил полпред в социальных сетях.
Ранее «Наш город» писал, что в зоне СВО при украинском обстреле погиб 35-летний журналист Ростислав Журавлев, который до этого много лет работал в Тюмени. Трагедия произошла в селе Пятихатки Запорожской области.