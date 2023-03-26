nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В Тюмени умер известный журналист

26 марта 2023, 05:13
Фото: Наталья Смирнова

В Тюмени умер известный тележурналист

Стало известно о смерти известного тюменского тележурналиста Николая Смирнова. О его смерти сообщили в социальных сетях его родные.
Сюжет
Тюмень
«Сегодня не стало моего брата Николая Смирнова. Невыносимо больно писать эти слова. Мы больше не увидим его хитрого прищура, не услышим его ироничных комментариев. Не смог, не справился… Боролся честно, стойко и до последнего, но не смог…», — сообщила Наталья Смирнова.

О причинах смерти Николая информации нет. Также пока неизвестно когда и где пройдет церемония прощания с Николаем Смирновым.

Николай Смирнов являлся известным тюменским тележурналистом. Мужчина трудился в холдинге «Сибинформбюро» корреспондентом программы «Тюменское время». Николай рассказывал жителям областной столицыы новости и вел прямые включения с мест происшествий.

Ранее «Наш Город» писал, что в июле прошлого года в Тюмени умер талантливый журналист издания «Тюменская область сегодня» Владимир Березовский. Мужчинка скончался из-за болезни.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Журналисты#Умер журналист#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
22 марта 09:51
Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?
24 марта 06:41
Ишимская уборщица украла из дома клиента миллион рублей наличными
24 марта 04:40
Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными
24 марта 05:56
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год
24 марта 04:08
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы
24 марта 05:30