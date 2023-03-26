В Тюмени умер известный журналист

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
«Сегодня не стало моего брата Николая Смирнова. Невыносимо больно писать эти слова. Мы больше не увидим его хитрого прищура, не услышим его ироничных комментариев. Не смог, не справился… Боролся честно, стойко и до последнего, но не смог…», — сообщила Наталья Смирнова.
О причинах смерти Николая информации нет. Также пока неизвестно когда и где пройдет церемония прощания с Николаем Смирновым.
Николай Смирнов являлся известным тюменским тележурналистом. Мужчина трудился в холдинге «Сибинформбюро» корреспондентом программы «Тюменское время». Николай рассказывал жителям областной столицыы новости и вел прямые включения с мест происшествий.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле прошлого года в Тюмени умер талантливый журналист издания «Тюменская область сегодня» Владимир Березовский. Мужчинка скончался из-за болезни.