В Тобольске на остановке обнаружили подозрительные пакеты. В них оказался коньяк

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Бдительная горожанка вызвала на месте ЧП сотрудников полиции. Прибывшие на место представители правоохранительных органов проверили содержимое пакетов и обнаружили там бутылку коньяка и несколько бутылок других алкогольных напитков, сообщили очевидцы.
«Кто и как забыл это на остановке — непонятно. Но вечеринка явно у кого-то не задалась», — пошутили тоболяки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в конце июня в торгово-развлекательном центре «Евразия» искали взрывное устройство. Из ТРЦ были эвакуированы все посетили и сотрудники. К счастью, сообщение о заложенной в здании бомбе оказалось ложным.