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В Тобольске на остановке обнаружили подозрительные пакеты. В них оказался коньяк

18 июля 2023, 04:30
Фото: Типичный Тобольск
Забавный случай произошел накануне вечером в Тобольске. Местная жительница обнаружила на остановке в районе торгового центра «Жемчужина Сибири» два подозрительных пакета.
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Тюмень

Бдительная горожанка вызвала на месте ЧП сотрудников полиции. Прибывшие на место представители правоохранительных органов проверили содержимое пакетов и обнаружили там бутылку коньяка и несколько бутылок других алкогольных напитков, сообщили очевидцы.

«Кто и как забыл это на остановке — непонятно. Но вечеринка явно у кого-то не задалась», — пошутили тоболяки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в конце июня в торгово-развлекательном центре «Евразия» искали взрывное устройство. Из ТРЦ были эвакуированы все посетили и сотрудники. К счастью, сообщение о заложенной в здании бомбе оказалось ложным.

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