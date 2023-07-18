В Тобольске на остановке обнаружили подозрительные пакеты. В них оказался коньяк

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в конце июня в торгово-развлекательном центре «Евразия» искали взрывное устройство. Из ТРЦ были эвакуированы все посетили и сотрудники. К счастью, сообщение о заложенной в здании бомбе оказалось ложным.