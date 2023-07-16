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«Как муравьи, но не муравьи»: парковку у тобольского ТРЦ атаковали сотни лягушек

16 июля 2023, 06:47
Фото: Википедия

Парковку у тобольского ТРЦ атаковали сотни лягушек

Сотни лягушек атаковали парковку рядом с торговым центром РИО в Тобольске. Необычных гостей заметили посетители автомойки, расположенной недалеко от ТРЦ.
Сюжет
Тюмень
«Это не жуки, не муравьи какие-то. Это самые настоящие лягушатки. Маленькие как муравьи, но не муравьи. Забавные. Откуда взялись? Наверное, из луж пришли», — сообщил автор опубликованного в соцсети видеоролика.
Видео: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером на юг Тюменской области обрушились ливневые дожди, грозы и град. Непогода продлилась до вечера пятницы. Только в Тюмени за ночь с 12 на 14 июля выпало 30% месячной нормы осадков. В Тюменском и Исетском районе прошел крупный град, который нанес существенный урон дачным насаждениям, транспортным средствам. У некоторых автомобилей ледяные осадки помяли кузов, разбили лобовые стекла.

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