«Как муравьи, но не муравьи»: парковку у тобольского ТРЦ атаковали сотни лягушек

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером на юг Тюменской области обрушились ливневые дожди, грозы и град. Непогода продлилась до вечера пятницы. Только в Тюмени за ночь с 12 на 14 июля выпало 30% месячной нормы осадков. В Тюменском и Исетском районе прошел крупный град, который нанес существенный урон дачным насаждениям, транспортным средствам. У некоторых автомобилей ледяные осадки помяли кузов, разбили лобовые стекла.