Концерт Леонида Агутина собрал тысячи тюменцев

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По словам очевидцев, полностью были заполнены не только зал и места рядом с ним, но и территория рядом с Тобольским Кремлем — там можно было послушать Агутина бесплатно, чем и воспользовались сотни тоболяков. Для зрителей в зале стоимость билетов составила от полутора до десяти тысяч рублей.
«Отличный концерт, необыкновенный! Очень понравилось! Все выступление пел вживую», — сообщили тюменцы.
«Спасибо администрации, что не поставили шумозаградительные заборы», — сообщили тоболяки.
Впрочем, на концерте пел не только Агутин, но и зрители — тюменцы не просто подпевали слова известных песен, но и танцевали. Нашлись и те, кому выступление не понравилось.
«Никогда не нравились его песни. Лучше бы другого позвали уже. Неужели наш народ ходит на его концерты? Он вроде бы житель Америки, зачем им потакать. И не время сейчас „хороводы“ водить», — возмутились тоболяки.
Ранее «Наш Город» писал, что ранее жительница Тюмени возмутилась по поводу того, что на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» пригласили Леонида Агутина. Тюменка отметила, что его дочь живет в США, а значит он поддерживает политику этой страны.