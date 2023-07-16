Концерт Леонида Агутина собрал тысячи тюменцев

По словам очевидцев, полностью были заполнены не только зал и места рядом с ним, но и территория рядом с Тобольским Кремлем — там можно было послушать Агутина бесплатно, чем и воспользовались сотни тоболяков. Для зрителей в зале стоимость билетов составила от полутора до десяти тысяч рублей.