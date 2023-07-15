30-градусная жара вернется в Тюмень через несколько дней

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье га юге региона в течение ночи и дня ожидаются грозы и дожди, в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит +10…+15, днем +21…+26, скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.
В понедельник, 17 июля, день пройдет преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается туман. В темное время суток термометры покажут +10.+15, днем ожидается до +26.+28. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
Во вторник синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, усиление ветра до 17 м/с. Ночью ожидается +12…+15, к полудню воздух прогреется до +28…+31.
Ранее «Наш Город» писал, что вечером 13 июля на юг Тюменской области обрушилась непогода. В отдельных районах выпал крупный град величиной с куриное яйцо. В Тюмени прошли ливневые дожди — за ночь в областной столице выпала треть месячной нормы осадков.