30-градусная жара вернется в Тюмень через несколько дней

По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье га юге региона в течение ночи и дня ожидаются грозы и дожди, в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит +10…+15, днем +21…+26, скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.