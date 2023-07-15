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30-градусная жара вернется в Тюмень через несколько дней

15 июля 2023, 12:10
Фото: 1MI
На следующей неделе в Тюмени вернется 30-градусная жара. Уже во вторник в областной столице термометры покажут +28…+31.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье га юге региона в течение ночи и дня ожидаются грозы и дожди, в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит +10…+15, днем +21…+26, скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В понедельник, 17 июля, день пройдет преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается туман. В темное время суток термометры покажут +10.+15, днем ожидается до +26.+28. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Во вторник синоптики обещают кратковременные дожди и грозы, усиление ветра до 17 м/с. Ночью ожидается +12…+15, к полудню воздух прогреется до +28…+31.

Ранее «Наш Город» писал, что вечером 13 июля на юг Тюменской области обрушилась непогода. В отдельных районах выпал крупный град величиной с куриное яйцо. В Тюмени прошли ливневые дожди — за ночь в областной столице выпала треть месячной нормы осадков.

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