nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Изображение материала

В Тюмени отремонтируют дорогу от улицы Республики за 90 миллионов рублей

15 июля 2023, 11:47
Фото: 1MI
Тюменские власти отремонтируют участок дороги от улицы Республики до дома № 278а за 90 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Работами займется компания «УралСтрой», генеральным директором которой является активный общественный деятель Рудик Манукян. Согласно данным Федерального казначейства, ООО СК «УралСтрой» является участником системы государственных закупок. По итогам 2022 года компания отчиталась о выручке в размере 479,5 миллионов рублей и чистой прибыли 25,9 миллионах.

Согласно условиям контракта, опубликованном на портале Госзакупок, в срок до 22 ноября 2023 года компания должна на участке проезда по Республике провести подготовительные работы, обустроить искусственные сооружения, очистить кюветы, обновить дорожное покрытие.

«При выполнении работ должна быть обеспечена безопасность участников движения и дорожных рабочих, проезд автотранспорта», — отмечено в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что ФАС Тюменской области приостановила определение поставщика услуг по закупке Уралуправтодора за 452 миллиона рублей. Причиной этому стала жалоба одной из компаний на заказчика.

Читайте также:
В селах под Тюменью восстановили электроснабжениеТюменский таксист протаранил несколько машин на парковке и скрылся с места ДТПДва человека пострадали при обрушении рынка в поселке под Тюменью
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ремонт дорог#Закупки#Тендеры#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
Вчера, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
Вчера, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
Вчера, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
Вчера, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
Вчера, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
Вчера, 11:26