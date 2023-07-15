В Тюмени отремонтируют дорогу от улицы Республики за 90 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Работами займется компания «УралСтрой», генеральным директором которой является активный общественный деятель Рудик Манукян. Согласно данным Федерального казначейства, ООО СК «УралСтрой» является участником системы государственных закупок. По итогам 2022 года компания отчиталась о выручке в размере 479,5 миллионов рублей и чистой прибыли 25,9 миллионах.
Согласно условиям контракта, опубликованном на портале Госзакупок, в срок до 22 ноября 2023 года компания должна на участке проезда по Республике провести подготовительные работы, обустроить искусственные сооружения, очистить кюветы, обновить дорожное покрытие.
«При выполнении работ должна быть обеспечена безопасность участников движения и дорожных рабочих, проезд автотранспорта», — отмечено в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что ФАС Тюменской области приостановила определение поставщика услуг по закупке Уралуправтодора за 452 миллиона рублей. Причиной этому стала жалоба одной из компаний на заказчика.