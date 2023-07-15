В Тюмени отремонтируют дорогу от улицы Республики за 90 миллионов рублей

Работами займется компания «УралСтрой», генеральным директором которой является активный общественный деятель Рудик Манукян. Согласно данным Федерального казначейства, ООО СК «УралСтрой» является участником системы государственных закупок. По итогам 2022 года компания отчиталась о выручке в размере 479,5 миллионов рублей и чистой прибыли 25,9 миллионах.