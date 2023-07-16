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Кому в Тюмени готовы платить 200 тысяч рублей в месяц

16 июля 2023, 04:08
Фото: 1MI
В Тюменской области озвучили список вакансий с самыми высокими зарплатами. В их число вошли электрогазосварщики, машинисты, трактористы, риэлторы, начальники участков, геодезисты, стоматологи-ортопеды.
Сюжет
Тюмень

Электрогазосварщику с опытом работы от 5 лет готовы платить до 200 тысяч рублей ежемесячно. В числе требований к кандидату — опыт работы в сварке трубопроводов под рентген либо опыт работы в сварке мостов, металлоконструкций. Правда, работать предстоит вахтовым методом.

Машинисту автокрана обещают заработную плату до 250 тысяч рублей. Требуется опыт работы от 5 лет, среднее профессиональное образование.

Начальнику участка с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет в Тюменской области готовы платить 180-250 тысяч рублей. Работать предстоит вахтовым методом.

Трактористам и машинистам со стажем 3 года обещают зарплату до 210 тысяч рублей, геодезисту с опытом работы от 1 года — до 160 тысяч рублей, стоматологам-ортопедам — до 100 тысяч рублей.

Риэлтерам обещают заработную плату от 50 до 500 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется умение работать с клиентами по покупке и продаже квартир, владение навыками проведения деловых переговоров, сбор информации реклама объектов.

В целом в Тюменской области на сегодняшний день открыты 25,8 тысяч вакансий. В числе более востребованных — работники строительной отрасли и «рабочих» профессий. Также 10,6 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение, обрабатывающие производства, торговля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер средней заработной платы увеличился на 11,3%. Сегодня в среднем в месяц жители региона зарабатывают по 64 тысячи рублей.

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