Кому в Тюмени готовы платить 200 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Электрогазосварщику с опытом работы от 5 лет готовы платить до 200 тысяч рублей ежемесячно. В числе требований к кандидату — опыт работы в сварке трубопроводов под рентген либо опыт работы в сварке мостов, металлоконструкций. Правда, работать предстоит вахтовым методом.
Машинисту автокрана обещают заработную плату до 250 тысяч рублей. Требуется опыт работы от 5 лет, среднее профессиональное образование.
Начальнику участка с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет в Тюменской области готовы платить 180-250 тысяч рублей. Работать предстоит вахтовым методом.
Трактористам и машинистам со стажем 3 года обещают зарплату до 210 тысяч рублей, геодезисту с опытом работы от 1 года — до 160 тысяч рублей, стоматологам-ортопедам — до 100 тысяч рублей.
Риэлтерам обещают заработную плату от 50 до 500 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется умение работать с клиентами по покупке и продаже квартир, владение навыками проведения деловых переговоров, сбор информации реклама объектов.
В целом в Тюменской области на сегодняшний день открыты 25,8 тысяч вакансий. В числе более востребованных — работники строительной отрасли и «рабочих» профессий. Также 10,6 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение, обрабатывающие производства, торговля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер средней заработной платы увеличился на 11,3%. Сегодня в среднем в месяц жители региона зарабатывают по 64 тысячи рублей.