В Тобольске возле Александровского сада нашли артефакты XVII–XVIII веков

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, ученые нашли фрагмент постамента памятника и остатки мачты освещения. Исследование проводилось перед началом работ по благоустройству территории Александровского сада.
Сохранились в земле также вещи, которыми тоболяки пользовались в повседневной жизни. Монеты, топор с деревянной рукояткой, замки от дверей, фрагменты обуви, посуды, изразцы печей, детские игрушки, гвозди и многое другое.
«Все это представляет не только большую научную ценность. Находки, уверен, будут интересны и горожанам, и гостям Тобольска. Поэтому поручил доработать проект благоустройства Александровского сада и предусмотреть на месте раскопок устройство так называемого археологического окна. Накрыть раскоп стеклянным куполом, чтобы каждый желающий мог увидеть, как жили в Тобольске 300-400 лет назад» — сообщил Александр Моор.
«Наш Город» писал, что в Тюмени при раскопках на улице Ленина археологи обнаружили 16 захоронений. По архивным источникам, ранее здесь располагался острог.