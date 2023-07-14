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Юная жительница Тюменской области оказалась в Книге рекордов России

14 июля 2023, 09:03
Фото: 1MI
Девятилетняя Софья Тютина стала лучшей на открытых городских соревнованиях по лёгкой атлетике, прошедших в январе 2023 года.

Юная легкоатлетка совершила прыжок в длину 188 см. Благодаря этому высшему достижению ученица МАОУ СОШ N 16 попала в Книгу рекордов страны.

Такой результат был зарегистрован официально. Однако тренеры Софьи рассказывают, что это не предел — она способна совершать прыжки и на более серьёзные расстояния.

Софью наградили именным сертификатом N 3842, сообщили в telegram-канале «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш город» писал, что врач Елена Тихомирова посоветовала избегать интенсивных физических нагрузок в жару, поскольку это может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и прочим неприятным симптомам.

Фото: Типичный Тобольск
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#Елена Чебоксарова#Спорт#Тобольск#Общество#Тюменцы
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