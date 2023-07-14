Юная жительница Тюменской области оказалась в Книге рекордов России

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Юная легкоатлетка совершила прыжок в длину 188 см. Благодаря этому высшему достижению ученица МАОУ СОШ N 16 попала в Книгу рекордов страны.
Такой результат был зарегистрован официально. Однако тренеры Софьи рассказывают, что это не предел — она способна совершать прыжки и на более серьёзные расстояния.
Софью наградили именным сертификатом N 3842, сообщили в telegram-канале «Типичный Тобольск».
Ранее «Наш город» писал, что врач Елена Тихомирова посоветовала избегать интенсивных физических нагрузок в жару, поскольку это может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и прочим неприятным симптомам.