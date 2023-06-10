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Posted 10 июня 12:12

Published 10 июня 12:12

Modified Сегодня, 00:23

Updated Сегодня, 00:23

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Фестиваль спорта «ТЮМЕНЬ СИЛЬНАЯ» привлек 14 тысяч человек

10 июня 2023, 12:12
Фото: 1MI
Второй год подряд фестиваль спорта «ТЮМЕНЬ СИЛЬНАЯ» становится одним из самых посещаемых мероприятий. В этом году из-за большого числа состязаний организаторы решили провести его за два дня. За это время площадки фестиваля посетило 14 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

— Весна оказалась богатой на события, и май в этом отношении выделялся особо, — говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков. Это своеобразный рекорд, но видно, что фестиваль идёт по нарастающей, так что не исключаю, что в будущем он может быть побит. Если говорить в общем о весенней фестивально-выставочной компании, то можно отметить тенденцию нарастающего интереса к Тюмени со стороны иногородних участников. Это касается всех выставок, которые проводятся в областной столице.

Всего только за май Выставочный зал посетило более 25 тысяч человек.

— Начало лета у нас мало напоминает отпускной период. Мероприятия идут одно за другим. Выставку собак сменила текстильная выставка, в середине июня ждём проведения Иголка маркет. В программе уличная летняя площадка, летник и фуд-корт, живая музыка, диджеи, взрослые и детские мастер-классы, большой маркет локальных проектов и местных производителей. Завершит июньскую программу наша традиционная, многолетняя универсальная выставка-продажа «1000 мелочей. Продукты питания», — говорит Михаил Брудков.

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