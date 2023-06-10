Фестиваль спорта «ТЮМЕНЬ СИЛЬНАЯ» привлек 14 тысяч человек

— Весна оказалась богатой на события, и май в этом отношении выделялся особо, — говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков. Это своеобразный рекорд, но видно, что фестиваль идёт по нарастающей, так что не исключаю, что в будущем он может быть побит. Если говорить в общем о весенней фестивально-выставочной компании, то можно отметить тенденцию нарастающего интереса к Тюмени со стороны иногородних участников. Это касается всех выставок, которые проводятся в областной столице.