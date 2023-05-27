Музеи тюменского ЦУМа пополнились новыми экспонатами

— Сейчас есть идея дополнить музей выставкой детской военной игрушки, — рассказал руководитель музея исторического оружия Алексей Патенко. — Игра в солдатиков существует уже не одну тысячу лет и своей историей уходит в далекое прошлое. В частности, она была обязательным предметом при обучении наследников престолов и занимала первое место в развлечениях монархов и их детей. Наше советское детство было немыслимо без таких игр. Кроме солдатиков мы дополняем нашу выставку другими детскими игрушками, связанными с военной тематикой, ждём открытия второго зала, где сможем все это показать. Ещё один момент, сегодня наши игры на свежем воздухе трансформировались в компьютерные, например, контрстрайк. И подростки сейчас узнают музейное оружие именно по «стрелялкам». Говорят, что в виртуальной реальности им пользовались, и с интересом держат в руках уже оригиналы оружия.