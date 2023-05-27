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Posted 27 мая 12:23

Published 27 мая 12:23

Modified Сегодня, 00:11

Updated Сегодня, 00:11

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Музеи тюменского ЦУМа пополнились новыми экспонатами

27 мая 2023, 12:23
Фото: 1MI
Два музея на пространстве тюменского ЦУМа обновляют свои коллекции. Очередные уникальные экспонаты дополнят выставку музея исторического оружия и музея торговли, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

На сегодня у нас существует целое музейное пространство, — говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. — Здесь проводятся как индивидуальные, так и коллективные экскурсии. В музее Тюменской торговли прослеживается история от времён Ермака до советского периода. Часть экспонатов, можно сказать, уникальна и позволяет узнать о том, как развивалась торговля в нашем крае на протяжении более чем 400 лет. Связи между городами налаживались в большей степени как раз благодаря обмену товарами. Привлекает интерес и музей исторического оружия, коллекция которого постоянно пополняется.

В Музее исторического оружия сейчас представлено более ста экземпляров автоматов, ружей и пулеметов. Большая часть экспозиции посвящена Великой Отечественной войне.

— Сейчас есть идея дополнить музей выставкой детской военной игрушки, — рассказал руководитель музея исторического оружия Алексей Патенко. — Игра в солдатиков существует уже не одну тысячу лет и своей историей уходит в далекое прошлое. В частности, она была обязательным предметом при обучении наследников престолов и занимала первое место в развлечениях монархов и их детей. Наше советское детство было немыслимо без таких игр. Кроме солдатиков мы дополняем нашу выставку другими детскими игрушками, связанными с военной тематикой, ждём открытия второго зала, где сможем все это показать. Ещё один момент, сегодня наши игры на свежем воздухе трансформировались в компьютерные, например, контрстрайк. И подростки сейчас узнают музейное оружие именно по «стрелялкам». Говорят, что в виртуальной реальности им пользовались, и с интересом держат в руках уже оригиналы оружия.

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