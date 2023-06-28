Врач рассказала об опасности занятий спортом в жару

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Она указала, что жара является серьезным стрессом для организма, поэтому необходимо особое внимание и осторожность при физической активности в таких условиях. Об этом сообщили «Известия».
Врач отметила, что интенсивные физические нагрузки в жару увеличивают риск проблем со здоровьем сердечно-сосудистой системы и способствуют обезвоживанию организма. Это может привести к неприятным симптомам, таким как усталость, головокружение, тошнота, головная боль, снижение концентрации и внимания, судороги и другие.
Поэтому Тихомирова подчеркнула, что необходимо быть очень осторожным при тренировках в жаркую погоду. Рекомендации включают следующие меры предосторожности: избегать интенсивных нагрузок в пик жары, предпочтительно заниматься спортом в более прохладное время суток, правильно оценивать свои физические возможности и не перегружать себя, обязательно пить достаточное количество воды для предотвращения обезвоживания.