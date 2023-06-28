Врач рассказала об опасности занятий спортом в жару

Поэтому Тихомирова подчеркнула, что необходимо быть очень осторожным при тренировках в жаркую погоду. Рекомендации включают следующие меры предосторожности: избегать интенсивных нагрузок в пик жары, предпочтительно заниматься спортом в более прохладное время суток, правильно оценивать свои физические возможности и не перегружать себя, обязательно пить достаточное количество воды для предотвращения обезвоживания.