Безопасность речных путей на Урале обеспечат цифровые буи

Река Кама и ее притоки являются частью Единой глубоководной системы европейской части России, которая связывает крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. Только за навигацию прошлого года в Камском бассейне перевезено свыше 12 000 тысяч тонн груза и более 120 тысяч человек.