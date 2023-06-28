Безопасность речных путей на Урале обеспечат цифровые буи

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:26
Такие цифровые установки необходимы для принятия оперативных решений специалистами Администрации Камского бассейна внутренних водных путей.
ФБУ Администрация «Камводпуть» работает на территории четырех регионов — в Пермском крае, Удмуртии, Республиках Башкортостан и Татарстан. В Пермском крае контроль и безопасность на территории 1921 километра водных путей федерального и местного значения теперь обеспечивают буи, которые оснащены цифровыми носителями.
Система удаленного мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания, а также в труднодоступных местах. Например, при затоплении оборудования или выведении из строя при получении удара.
Мы впервые участвуем в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и ее притоков. Уверены, что внедренные технологии позволят партнерам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных действий, — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
Река Кама и ее притоки являются частью Единой глубоководной системы европейской части России, которая связывает крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. Только за навигацию прошлого года в Камском бассейне перевезено свыше 12 000 тысяч тонн груза и более 120 тысяч человек.
Для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна мы используем 50 цифровых навигационных знаков. При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи. МегаФон обеспечивает связь на этой территории, поэтому сеть оператора также используют и наши сотрудники, работающие в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки, — рассказал производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов.