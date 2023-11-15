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Пермский край

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Июнь 2023
Безопасность речных путей на Урале обеспечат цифровые буи
28 июня 2023, 08:24
Ноябрь 2022
Капитан ВС РФ рассказал о пьянстве мобилизованных и запрете на боевую подготовку
10 ноября 2022, 10:57
Октябрь 2022
Пермские мобилизованные обратились к тюменскому депутату Госдумы с жалобами
17 октября 2022, 07:11
Губернатор Дмитрий Махонин солдатам: «Будет еще один пендель социальным службам»
16 октября 2022, 14:10

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