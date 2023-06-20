В Тобольске выставили на продажу за 1 рубль памятник культуры

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Стоимость земельного участка площадью 426 квадратных метров — 810 тысяч рублей.
«Здание является объектом культурного наследия регионального значения „Конторское здание с лавкой“. Каменное здание выстроено в центральной части нижнего посада Тобольска в 1910-х годах, по заказу купца Исая Григорьевича Баскина для торговой функции. Ранее на этом месте стояли деревянные торговые ряды. В советское время в здании размещался „Детский мир“», — указано в справке об объекте.
Отмечено, победитель конкурса должен будет провести работы по сохранению и реставрации объекта в соответствии с охранным обязательством. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать 7 лет с момента регистрации права собственности на объект культурного наследия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 31 миллион рублей пытаются продать базу отдыха в формате глэмпинга с собственным озером и уникальными геокуполами.