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В Тобольске выставили на продажу за 1 рубль памятник культуры

20 июня 2023, 04:51
Фото: 1MI

В Тобольске продают историческое здание за 1 рубль

Тюменские власти выставили на продажу исторический особняк «Конторское здание с лавкой». Стоимость объекта культурного наследия площадью более 458 «квадратов» составляет 1 рубль.
Сюжет
Тюмень

Стоимость земельного участка площадью 426 квадратных метров — 810 тысяч рублей.

«Здание является объектом культурного наследия регионального значения „Конторское здание с лавкой“. Каменное здание выстроено в центральной части нижнего посада Тобольска в 1910-х годах, по заказу купца Исая Григорьевича Баскина для торговой функции. Ранее на этом месте стояли деревянные торговые ряды. В советское время в здании размещался „Детский мир“», — указано в справке об объекте.

Отмечено, победитель конкурса должен будет провести работы по сохранению и реставрации объекта в соответствии с охранным обязательством. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать 7 лет с момента регистрации права собственности на объект культурного наследия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за 31 миллион рублей пытаются продать базу отдыха в формате глэмпинга с собственным озером и уникальными геокуполами.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Тобольск#Объекты культурного наследия#Памятник
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