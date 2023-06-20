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Тюменцев предупредили о возможных пожарах из-за штормового ветра

20 июня 2023, 04:19
Фото: 1MI

Жителей Тюмени предупредили о повышенной пожароопасности

Жителей Тюменской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности из-за усиления ветра в регионе. Сообщения с такой информацией поступают тюменцам от единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Сюжет
Тюмень
«Внимание! В регионе ожидается усиление ветра, сохраняется чрезвычайная пожароопасность! Будьте осторожны!» — отмечается в тексте SMS.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на утро 20 июня в регионе действуют два локализованных лесных пожара. За последние сутки на территории области новых лесных пожаров зарегистрировано не было, ликвидировано два очага возгорания на площади 0,8 гектаров.

Ранее «Наш Город» писал, что на юге региона прохладная и дождливая погода сохранится до пятницы. Во вторник и среду дневная температура воздуха не превысит +7…+12, скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 25 м/с. В четверг ожидаются небольшие дожди, ночью +2…+7, днем +8…+13, скорость ветра составит 7-12 м/с, в отдельных районах до 15-17 м/с.

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