Тюменцев предупредили о возможных пожарах из-за штормового ветра

Ранее «Наш Город» писал, что на юге региона прохладная и дождливая погода сохранится до пятницы. Во вторник и среду дневная температура воздуха не превысит +7…+12, скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 25 м/с. В четверг ожидаются небольшие дожди, ночью +2…+7, днем +8…+13, скорость ветра составит 7-12 м/с, в отдельных районах до 15-17 м/с.