Когда в Тюмени закончится холодная и дождливая погода?

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
По прогнозам, до +20…+22 воздух прогреется уже к концу этой недели, а в начале июля и вовсе термометры покажут +26…+28.
По информации Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие два дня температура воздуха в Тюменской области составит +7…+12 днем и 0…+9 ночью. Ожидаются дожди, ливни, ветер 8-13 м/с с порывами до 20-25 м/с.
В четверг и пятницу столбики термометров покажут +7…+15, также вероятны осадки в виде дождей. В субботу и воскресенье, 24 и 25 июня, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и температура воздуха +10…+20.
В следующий понедельник, 26 июня, в Тюменской области несмотря на дождливую погоду потеплеет до +26. 30 июня, в последний день первого месяца лета, столбики термометров к полудню поднимутся до +28. Осадков в этот день не ожидается.