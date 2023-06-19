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Тюменцам добавят еще один праздничный выходной в 2024 году

19 июня 2023, 05:12
Фото: 1MI

Тюменцам добавят еще один праздничный выходной

У тюменцев в 2024 году будет больше выходных и праздничных дней. Министерство труда России планирует в следующем году к праздничной среде 1 мая добавить еще два предыдущих дня.
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Тюмень

Таким образом, на Первомай в 2024 году россияне будут отдыхать 4 дня подряд — с 28 апреля по 1 мая включительно. Об это сообщил глава Минтруда России Антон Котяков, пишут Известия.

Что кается новогодних каникул, то они продлятся с 30 декабря по 8 января — 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году у тюменцев будет всего 118 нерабочих дней. Следующие длинный выходные горожан ждут в ноябре — в честь праздника Дня народного единства горожане будут отдыхать с 4 по 6 ноября.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Праздники#Выходные#1 мая#Тюмень#Тюменская область
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