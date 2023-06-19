Тюменцам добавят еще один праздничный выходной в 2024 году

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Таким образом, на Первомай в 2024 году россияне будут отдыхать 4 дня подряд — с 28 апреля по 1 мая включительно. Об это сообщил глава Минтруда России Антон Котяков, пишут Известия.
Что кается новогодних каникул, то они продлятся с 30 декабря по 8 января — 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году у тюменцев будет всего 118 нерабочих дней. Следующие длинный выходные горожан ждут в ноябре — в честь праздника Дня народного единства горожане будут отдыхать с 4 по 6 ноября.