Тюменцы рассказали, где уже можно собрать землянику

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:41
По словам тюменцев, первая летняя лесная ягода была собрана в Аромашевском районе.
В Тюменской области ягоды земляники в лесах, как правило, созревают ближе к концу июня — началу июля. Самыми урожайными местами являются леса Тугулымского, Исетского районов, Салаирского тракта.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени уже начали собирать в местных лесах грибы. Тюменцы уже собирают маслята, подосиновики и подберезовики.