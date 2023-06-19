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Тюменцы рассказали, где уже можно собрать землянику

19 июня 2023, 05:36
Фото: Типичная Тюмень

В тюменских лесах созрела земляника

В лесах Тюменской области созрели первые ягоды земляники. Фотографиями первого урожая ароматных ягод поделились жители региона в социальных сетях.
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Тюмень

По словам тюменцев, первая летняя лесная ягода была собрана в Аромашевском районе.

В Тюменской области ягоды земляники в лесах, как правило, созревают ближе к концу июня — началу июля. Самыми урожайными местами являются леса Тугулымского, Исетского районов, Салаирского тракта.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени уже начали собирать в местных лесах грибы. Тюменцы уже собирают маслята, подосиновики и подберезовики.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Ягоды#Урожай#Тюменская область
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