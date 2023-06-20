В Тюменской области продают за 31 миллион рублей базу отдыха с озером и геокуполами

В объявлении указано, что на территории базы имеются 4 геокупола (уникальный формат для Тюмени, эксплуатируются круглый год), 5 сафари-тентов, баня на дровах, детская площадка, зоны для кемпингов и больших компаний, сцена для проведения корпоративов, собственное озеро 500 квадратных метров с пляжем, спортивные площадки и многое другое.