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В Тюменской области продают за 31 миллион рублей базу отдыха с озером и геокуполами

20 июня 2023, 04:00
Фото: Авито

Под Тюменью за 31 миллион рублей продают отдыха с геокуполами и собственным озером

Под Тюменью за 31 миллион рублей выставили на продажу базу отдыха в формате глэмпинга с собственным озером.
Сюжет
Тюмень

В объявлении указано, что на территории базы имеются 4 геокупола (уникальный формат для Тюмени, эксплуатируются круглый год), 5 сафари-тентов, баня на дровах, детская площадка, зоны для кемпингов и больших компаний, сцена для проведения корпоративов, собственное озеро 500 квадратных метров с пляжем, спортивные площадки и многое другое.

Общая площадь земельного участка составляет 3,2 гектара. Имеетсся вся необходимая коммунальная инфрастуктура.

«При агрессивной рекламе возможно получать с базы летом доход до 1 миллиона в месяц, зимой до 400 тысяч рублей ежемессячно при 70% загрузки. Огромные перспективы развития — веревочный парк, аренда вело/мототехники, тематические смены, кафе — территория позволяет многократно масштабировать бизнес», — указано в опубликованном на Авито объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют построить в районе базы отдыха «Верхний бор» глэмпинг-парк. Обсуждение проекта вынесено на общественное обсуждение.

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