В Тюменской области продают за 31 миллион рублей базу отдыха с озером и геокуполами

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
В объявлении указано, что на территории базы имеются 4 геокупола (уникальный формат для Тюмени, эксплуатируются круглый год), 5 сафари-тентов, баня на дровах, детская площадка, зоны для кемпингов и больших компаний, сцена для проведения корпоративов, собственное озеро 500 квадратных метров с пляжем, спортивные площадки и многое другое.
Общая площадь земельного участка составляет 3,2 гектара. Имеетсся вся необходимая коммунальная инфрастуктура.
«При агрессивной рекламе возможно получать с базы летом доход до 1 миллиона в месяц, зимой до 400 тысяч рублей ежемессячно при 70% загрузки. Огромные перспективы развития — веревочный парк, аренда вело/мототехники, тематические смены, кафе — территория позволяет многократно масштабировать бизнес», — указано в опубликованном на Авито объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют построить в районе базы отдыха «Верхний бор» глэмпинг-парк. Обсуждение проекта вынесено на общественное обсуждение.