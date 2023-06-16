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В ТюмГУ стартует Приемная кампания

16 июня 2023, 05:17
Фото: ТюмГУ
Приемная кампания в Тюменском государственном университете начнется 20 июня и продлится два месяца. В 2023 году поступить в ТюмГУ на бюджетной основе на направления бакалавриата или специалитета смогут 1515 человек. В магистратуру есть 709 бесплатных мест.

Бюджетные места выделены и в филиалы ТюмГУ: 300 — в Ишимский пединститут и 201 — в Тобольский педагогический институт.

Подать документы в вуз абитуриенты могут несколькими способами:

  • принести лично по адресам:

г. Тюмень, ул. Ленина, д. 16,

г. Ишим, ул. Ленина, д. 1 (Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал)),

г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58 (Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал)),

  • направить почтой с пометкой «Приемная комиссия» по адресам:

625003 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6,

627750 г. Ишим, ул. Ленина, д. 1 (Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал)),

626150 г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58 (Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал)),

  • в электронной форме посредством личного кабинета поступающего, а также посредством ЕПГУ через сервис «Поступи в вуз онлайн».
В этом году абитуриент, поступающий на программы бакалавриата или специалитета, сможет выбрать максимум 5 направлений подготовки. При этом возможно одновременно подать 2 заявления — на бюджетную и платную основу. В каждом необходимо указать приоритеты. Зачисление на бюджетные места будет происходить в соответствии с наиболее высоким приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу. Зачисление в вуз на бюджет возможно только по предоставлению оригинала документа об образовании, — рассказала ответственный секретарь Приемной комиссии ТюмГУ Анастасия Губайдулина.

Другой важной особенностью Приемной кампании-2023 является то, что прием заявлений и документов на платное обучение очной, очно-заочной и заочной формы по направлениям бакалавриата и специалитета завершится в единый день — 20 августа.

Для ребят, набравших по результатам вступительных испытаний в сумме не менее 270 баллов, предусмотрена скидка 50%. Она предоставляется на первое полугодие и далее может быть пролонгирована по результатам экзаменационной сессии при условии, что ее средний балл составит 4,75 и выше.

График проведения внутренних вступительных испытаний в вузе опубликован на сайте Приемной комиссии. Интересующие вопросы абитуриенты могут задавать на прямую линию 8-800-700-05-53 (звонок по России бесплатный).

Подробнее с правилами приема на все уровни и формы обучения можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Образование#ТюмГУ#Приемная комиссия#Абитуриенты#Экзамены
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