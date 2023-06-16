В ТюмГУ стартует Приемная кампания

Для ребят, набравших по результатам вступительных испытаний в сумме не менее 270 баллов, предусмотрена скидка 50%. Она предоставляется на первое полугодие и далее может быть пролонгирована по результатам экзаменационной сессии при условии, что ее средний балл составит 4,75 и выше.