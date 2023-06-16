В ТюмГУ стартует Приемная кампания

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Бюджетные места выделены и в филиалы ТюмГУ: 300 — в Ишимский пединститут и 201 — в Тобольский педагогический институт.
Подать документы в вуз абитуриенты могут несколькими способами:
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 16,
г. Ишим, ул. Ленина, д. 1 (Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал)),
г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58 (Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал)),
625003 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6,
627750 г. Ишим, ул. Ленина, д. 1 (Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал)),
626150 г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58 (Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал)),
В этом году абитуриент, поступающий на программы бакалавриата или специалитета, сможет выбрать максимум 5 направлений подготовки. При этом возможно одновременно подать 2 заявления — на бюджетную и платную основу. В каждом необходимо указать приоритеты. Зачисление на бюджетные места будет происходить в соответствии с наиболее высоким приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу. Зачисление в вуз на бюджет возможно только по предоставлению оригинала документа об образовании, — рассказала ответственный секретарь Приемной комиссии ТюмГУ Анастасия Губайдулина.
Другой важной особенностью Приемной кампании-2023 является то, что прием заявлений и документов на платное обучение очной, очно-заочной и заочной формы по направлениям бакалавриата и специалитета завершится в единый день — 20 августа.
Для ребят, набравших по результатам вступительных испытаний в сумме не менее 270 баллов, предусмотрена скидка 50%. Она предоставляется на первое полугодие и далее может быть пролонгирована по результатам экзаменационной сессии при условии, что ее средний балл составит 4,75 и выше.
График проведения внутренних вступительных испытаний в вузе опубликован на сайте Приемной комиссии. Интересующие вопросы абитуриенты могут задавать на прямую линию 8-800-700-05-53 (звонок по России бесплатный).
Подробнее с правилами приема на все уровни и формы обучения можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии.