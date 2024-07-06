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Абитуриенты

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2024
Поступить на целевое обучение тюменцы теперь могут через «Госуслуги»
У тюменских абитуриентов появился новый способ подачи документов в вуз или колледж — через портал «Госулуги». В этом году при подаче документов через «Госуслуги» можно выбрать целевое обучение.
6 июля, 05:00
ТюмГУ оказался в числе лучших вузов сразу по 11 направлениям
28 мая, 10:22
Новая онлайн-магистратура по экономике откроется в ТюмГУ
21 мая, 10:38
Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая
28 апреля, 01:00
2023
Кампус решит проблему дефицита мест в общежитиях ТюмГУ в Тюмени
29 августа 2023, 06:27
Ректор ТюмГУ Иван Романчук: «Научим делать правильный выбор»
16 августа 2023, 11:55
Льгота военных действий: как абитуриенты с спецквотой СВО штурмуют вузы Тюмени
14 августа 2023, 01:00
Тюменским студентам рассказали как оценить свои шансы на поступление в вуз
Более 7 тысяч бюджетных мест подготовлено в этом году в вузах тюменской области для выпускников. На платной основе учебные заведения примут 4,4 тысячи ребят.
9 июля 2023, 04:31
В ТюмГУ представили более 40 передовых магистерских программ
29 июня 2023, 07:34
В ТюмГУ стартует Приемная кампания
16 июня 2023, 05:17
Тюменцы, отслужившие в армии, получат преимущества при поступлении в вуз
Тюменские абитуриенты, отслужившие в армии, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.
10 февраля 2023, 05:25

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