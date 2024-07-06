Абитуриенты

Поступить на целевое обучение тюменцы теперь могут через «Госуслуги»

У тюменских абитуриентов появился новый способ подачи документов в вуз или колледж — через портал «Госулуги». В этом году при подаче документов через «Госуслуги» можно выбрать целевое обучение.