Мошенники заставляют россиян рефинансировать кредиты

Злоумышленники уверяют, что программа позволит уменьшить финансовую нагрузку — к примеру, снизить сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый. Когда клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на «безопасный» или «единый» счет, откуда деньги уходят на счета злоумышленникам. При такой схеме под риском хищения находится еще большая сумма денег, так как мошенники объединяют все кредиты жертвы в других банках.