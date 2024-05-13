«Закрыл собой бойца»: на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии

Евгений хотел уйти на СВО во время первой волны мобилизации, но не смог: на работе была бронь, старший ребенок — инвалид-диабетик, к тому же, проблемы со здоровьем, которые он получил после службы в армии, давали о себе знать. Красноуфимский военкомат не допускал мужчину к службе, так как вся его медкарта была заполнена диагнозами.