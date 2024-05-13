«Закрыл собой бойца»: на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Евгений Ярушин родился в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Однако в подростковом возрасте он уехал в Тобольск, чтобы учиться в православной гимназии.
«У него были две православные бабушки, которые с самого детства зародили в нем зернышко веры. Он сам пошел в воскресную школу. Когда Женя учился в шестом классе, он узнал, что в Тобольске есть православная гимназия и попросил батюшку местного, чтобы он уговорил его родителей отпустить его туда. После он поступил в Тобольскую духовную семинарию», — рассказала «Нашему городу» супруга Евгения Мария.
Мария приехала из Кузбасса и училась на дирижера церковного хора, Евгений в это же время учился на пастырском отделении. Повенчались и расписались они во время учебы на четвертом курсе.
«Женя любил русский рок, ездил на фестивали. Он с детства был стойким, всегда добивался намеченных целей, мог освоить все, что угодно. Был трудолюбивым, любил копаться в земле. Как только начиналась весна — первым делом уходил на огород, все грядки у него были четко по уровню, всегда подходил к любому делу ответственно. Мог делать медленно, но на совесть», — поделилась Мария.
По словам Марии, у Евгения было очень много родственников. Со всеми он был в прекрасных отношениях.
«Когда мы познакомились, он повез меня по всем родственникам. Я думала, что это будет бесконечно — у всех переночевали, со всем познакомил. Он всегда был рад, когда к нам приезжали его родные», — рассказала Мария.
В семинарии Евгений проучился четыре года из пяти — решил уйти в армию, из которой Мария ждала его полтора года.
«Когда вернулся — переехали в Красноуфимск, так как оттуда родом вся его родня. Там он выучился на помощника машиниста и работал по этой профессии в локомотивном депо», — поделилась Мария.
По ее словам, возле военной части, где служил мужчина, было радиоактивное захоронение, из-за чего его здоровье начало постепенно ухудшаться — выпали волосы и село зрение.
«Он постоянно болел, уставал, но никогда не сдавался. Всегда был на позитиве. Он никогда не боялся смерти, жил как православный христианин. Знал, что нужно нести добро в этот мир, помогать людям. Наверное, поэтому ставил людей вокруг на первое место. Когда мы познакомились, мне понравились в нем именно его человеческие качества. Он был честным и достойным человеком», — рассказывает Мария.
Евгений хотел уйти на СВО во время первой волны мобилизации, но не смог: на работе была бронь, старший ребенок — инвалид-диабетик, к тому же, проблемы со здоровьем, которые он получил после службы в армии, давали о себе знать. Красноуфимский военкомат не допускал мужчину к службе, так как вся его медкарта была заполнена диагнозами.
«Его патриотическая натура не давала ему спокойно жить, он все-таки потом решился пойти на СВО. Для этого он уехал в Ноябрьск, прописался у брата, который там живет и уже оттуда уехал на службу. Там он по медицинским показаниям абсолютно чистый, его взяли сразу, без проблем», — говорит Мария.
Сначала Евгения отправили в Ростов-на-Дону, а оттуда — под Луганск, где он спасал раненых. Первый Орден Мужества получил за спасение 28 раненых с поля боя. О том, что получил орден, мужчина родным не рассказывал, как и о службе в целом.
«Говорил: „я как в санатории, все хорошо. Пью, ем, отдыхаю, сплю“. Старался нас не расстраивать, все тяжести брал на себя. Только спустя некоторое время рассказал нам, что получил орден, но не сказал за что. Сказал, что всем давали, и мне дали. Это была первая награда, второй Орден Мужества вручили посмертно. Сейчас комиссия рассматривает вопрос о присвоении ему звания Героя России», — рассказала супруга Евгения.
В зоне СВО Евгений сначала был прапорщиком, а позже стал командиром взвода. Из-за лысины у мужчины был позывной «Фантомас», который, как рассказывает Мария, Евгений придумал сам.
О гибели мужчины семье сообщил командир роты. Евгений погиб во время налета дронов, когда вытаскивал раненого бойца.
«Ребята нашли его убитым, он закрывал собой бойца и осколок попал ему в спину, выжить возможности не было. Нам повезло, что ребята его нашли и опознали», — рассказывает Мария.
Евгений Ярушин погиб 25 апреля, ему было 37 лет. У мужчины остались двое сыновей 8 и 14 лет. Прощание с ним состоялось 7 мая в Красноуфимске.
Ранее «Наш город» сообщал, что под Авдеевкой погиб 29-летний тоболяк Владислав Рокач. У него остался маленький сын.