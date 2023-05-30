В районе тюменского ТРЦ «Сити Молл» ночью произошла утечка газа

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:56
По словам очевидцев, на месте происшествия работали газовая служба, сотрудники МЧС и ГИБДД. На время участок автомобильной дороги в районе газораспределительного пункта был перекрыт.
«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два большегруза. После удара обе фуры загорелись. Водитель одного из грузовиков погиб — он не успел выбраться из кабины.