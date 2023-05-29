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На трассе Тюмень - Ханты-Манскийск загорелись грузовики, слышны взрывы. Видео

29 мая 2023, 13:42
Фото: Типичный Тобольск

Грузовики загорелись на трассе около Тобольска, очевидцы сообщили о взрывах. Видео

Жуткая авария произошла 29 мая в Тобольском районе. На 287-м км дороги Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись и загорелись два грузовика.

На данный момент большегрузы ещё горят, движение полностью закрыто, образовалась пробка. Очевидцы и подписчики паблика «Типичный Тобольск» сообщают о взрывах на дороге.

«Предварительно, из одного большегруза водитель не выходил», - сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.

Пока о пострадавших и погибших ничего неизвестно.

Добавлено: к 20:03 в МЧС сообщили, что водитель одного из грузовиков погиб. 

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера житель Тюмени погиб двигаясь на мопеде. Он ехал к родителям, но его транспортное средство опрокинулось, мужчина скончался на месте. 

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители
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