На трассе Тюмень - Ханты-Манскийск загорелись грузовики, слышны взрывы. Видео

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
На данный момент большегрузы ещё горят, движение полностью закрыто, образовалась пробка. Очевидцы и подписчики паблика «Типичный Тобольск» сообщают о взрывах на дороге.
«Предварительно, из одного большегруза водитель не выходил», - сообщили «Нашему городу» в ГИБДД.
Пока о пострадавших и погибших ничего неизвестно.
Добавлено: к 20:03 в МЧС сообщили, что водитель одного из грузовиков погиб.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера житель Тюмени погиб двигаясь на мопеде. Он ехал к родителям, но его транспортное средство опрокинулось, мужчина скончался на месте.