В Тюмени пропал 18-летний юноша. Он нуждается в медицинской помощи

В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» указано, что когда его видела в последний раз он был одет в белую рубашку с коротким рукавом, брюки темно-синего цвета, темно-синюю бейсболку и затемненные очки. Рост 1,6 метра, волосы — короткие темные.