В Тюмени пропал 18-летний юноша. Он нуждается в медицинской помощи

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» указано, что когда его видела в последний раз он был одет в белую рубашку с коротким рукавом, брюки темно-синего цвета, темно-синюю бейсболку и затемненные очки. Рост 1,6 метра, волосы — короткие темные.
В сообщение указано, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Мансура Валеева, просят звонить по телефонам +7 (34-52) 79-43-10, 8-932-32-39-911 или 02/102.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром с моста по улице Челюскинцев в воду упали два человека. Спасти их не удалось. В настоящее время поиски тел тюменцев ведут водолазы.