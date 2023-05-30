nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Изображение материала

В Тюмени пропал 18-летний юноша. Он нуждается в медицинской помощи

30 мая 2023, 04:34
Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

В Тюмени пропал 18-летний юноша

В Тюмени пропал 18-летний Мансур Валеев. Подросток накануне вечером ушел с улицы Челюскинцев и после этого перестал выходить на связь с родными и близкими.
Сюжет
Тюмень

В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» указано, что когда его видела в последний раз он был одет в белую рубашку с коротким рукавом, брюки темно-синего цвета, темно-синюю бейсболку и затемненные очки. Рост 1,6 метра, волосы — короткие темные.

В сообщение указано, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Мансура Валеева, просят звонить по телефонам +7 (34-52) 79-43-10, 8-932-32-39-911 или 02/102.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром с моста по улице Челюскинцев в воду упали два человека. Спасти их не удалось. В настоящее время поиски тел тюменцев ведут водолазы.

Читайте также:
В Тюмени с моста Челюскинцев в реку упали мужчина и девушка. Их тела ищут водолазы
#Общество#Новости тюмени#Поиск#Поиск человека#Пропавшие#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Бросили на дороге умирать»: силовики отказываются расследовать загадочную смерть
Вчера, 11:28
Аномальная 30-градусная жара продлится в Тюмени неделю
Сегодня, 03:35
В Тюмени с моста Челюскинцев в реку упали мужчина и девушка. Их тела ищут водолазы
Сегодня, 04:14
Цены на китайские автомобили в Тюмени вырастут. Почему?
Сегодня, 03:56
«Ребенок пропал?»: бабушка не может добиться объявления внучки в розыск
Вчера, 06:51
Адвокат Виталия Бережного ищет в Тюмени бывших присяжных
Вчера, 12:10