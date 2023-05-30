В Тюмени с моста Челюскинцев в реку упали мужчина и девушка. Их тела ищут водолазы

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. Сообщение о происшествии в дежурную часть поступило в 7:09. В настоящее время поисковые работы на месте трагедии проводят сотрудники службы экстренного реагирования и госинспекции по маломерным судам. Тела упавших в воду тюменцев до сих пор не найдены.