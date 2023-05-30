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В Тюмени с моста Челюскинцев в реку упали мужчина и девушка. Их тела ищут водолазы

30 мая 2023, 04:14
Фото: 2 ГИС

В Тюмени с моста в реку упали мужчина и девушка. Их тела ищут водолазы

Трагедия произошла сегодня утром. С моста Челюскинцев в реку упали двое.
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Тюмень

По словам очевидцев, на место ЧП были вызваны сотрудники МЧС, однако спасти тюменцев не удалось — они утонули.

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. Сообщение о происшествии в дежурную часть поступило в 7:09. В настоящее время поисковые работы на месте трагедии проводят сотрудники службы экстренного реагирования и госинспекции по маломерным судам. Тела упавших в воду тюменцев до сих пор не найдены.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу на озере Липовом утонул 16-летний подросток. Ребенок не умел плавать и как оказался в воде — неизвестно. В настоящее время по факту произошедшей трагедии СК и прокуратура начали проверку.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#МЧС#ГИМС#ТОСЭР#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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