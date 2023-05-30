В Тюмени с моста Челюскинцев в реку упали мужчина и девушка. Их тела ищут водолазы

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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По словам очевидцев, на место ЧП были вызваны сотрудники МЧС, однако спасти тюменцев не удалось — они утонули.
В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. Сообщение о происшествии в дежурную часть поступило в 7:09. В настоящее время поисковые работы на месте трагедии проводят сотрудники службы экстренного реагирования и госинспекции по маломерным судам. Тела упавших в воду тюменцев до сих пор не найдены.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую субботу на озере Липовом утонул 16-летний подросток. Ребенок не умел плавать и как оказался в воде — неизвестно. В настоящее время по факту произошедшей трагедии СК и прокуратура начали проверку.