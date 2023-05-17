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Снова смог в Тюмени, компенсации за сгоревшие дома, пожар в Ялуторовске

17 мая 2023, 18:28
Фото: 1MI

Компенсации за сгоревшие дома, пожар в Ялуторовске, снова смог в Тюмени

Тюмень сегодня днем вновь окутал смог. Местные жители чувствовали запах гари, его принёс ветер из Нижнетавдинского района.

В Тюмень вернулся смог.

IQAir сообщает, что концентрация вредных веществ в 4 раза превышает норму. Индекс качества воздуха - 68.

По информации оперативного штаба, на территории региона в настоящее время действуют 5 лесных пожаров и 9 ландшафтных пожаров. Наиболее сложная ситуация в Нижнетавдинском и Вагайском районах, но угрозы населенным пунктам нет.

В Тюменской области выплатят по 350 тыс. рублей за сгоревшие садовые дома.

Компенсации получат жители в Тобольском районе. За садовый или жилой дом тоболяки получат 350 000 рублей. Если это жильё было единственным - выплата будет рассчитана, исходя из стоимости одного квадратного метра здания.

За баню выплатят 200 000 рублей, хозпостройки оцениваются в 50 000.

«Выплаты производятся в связи с утратой садовых или жилых домов, расположенных на садовых земельных участках в СНТ «Росинка», «Березка – 1»,  «Здоровье»,  «Энергостроитель» и «Строитель», не являвшихся для владельца единственным жильем», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Сильный пожар в Ялуторовске, ситуацию осложняет ветер.

Здесь зафиксирован серьёзный пожар, огонь подошел к жилым домам со стороны реки Тобол.

На месте очага работают пожарные, но ситуация осложняется сильным ветром. Данных о пострадавших пока не поступало. 

«Очевидец беспокоится, что из-за дыма дорогу Тюмень – Ханты-Мансийск могут перекрыть», - отмечается в Telegram-канале «Темы Тюмени».
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#Александр Мязин
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