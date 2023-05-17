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В Тюмень вернулся смог. Где горит?

17 мая 2023, 07:18
Фото: nashgorod.ru

В Тюмень вернулся смог - ПДК превышена в 4 раза

Тюмень сегодня днем вновь окутал смог. Запах гари в областную столицу принес ветер из Нижнетавдинского района.
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Тюмень

По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе в четыре раза превышает значение нормы. Индекс качества воздуха находится на отметке 68, при норме от 0 до 50. 

По информации оперативного штаба, на территории региона в настоящее время действуют 5 лесных пожаров и 9 ландшафтных пожаров. Наиболее сложная ситуация в Нижнетавдинском и Вагайском районах, но угрозы населенным пунктам нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сохраняется максимальный уровень возникновения пожаров в лесах. Установлен четвертый класс пожарной опасности.

 

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