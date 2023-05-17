В Тобольском районе десятки собственником получат выплаты за сгоревшие дома

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
За садовый или жилой дом тоболяки получат 350 000 рублей. Если это жильё было единственным - выплата будет рассчитана, исходя из стоимости одного квадратного метра здания.
За баню выплатят 200 000 рублей, хозпостройки оцениваются в 50 000.
«Выплаты производятся в связи с утратой садовых или жилых домов, расположенных на садовых земельных участках в СНТ «Росинка», «Березка – 1», «Здоровье», «Энергостроитель» и «Строитель», не являвшихся для владельца единственным жильем», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что Путин не стал включать Тюменскую область в перечень по обеспечению жильем погорельцев.