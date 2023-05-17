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В Тобольском районе десятки собственником получат выплаты за сгоревшие дома

17 мая 2023, 10:56
Фото: 1MI

Десятки тоболяков получат компенсацию за сгоревшие дома

Десятки владельцев домов, сгоревших в Тобольском районе, получат компенсации. Об этом сообщает информцентр правительства Тюменской области.

За садовый или жилой дом тоболяки получат 350 000 рублей. Если это жильё было единственным - выплата будет рассчитана, исходя из стоимости одного квадратного метра здания.

За баню выплатят 200 000 рублей, хозпостройки оцениваются в 50 000.

«Выплаты производятся в связи с утратой садовых или жилых домов, расположенных на садовых земельных участках в СНТ «Росинка», «Березка – 1»,  «Здоровье»,  «Энергостроитель» и «Строитель», не являвшихся для владельца единственным жильем», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что Путин не стал включать Тюменскую область в перечень по обеспечению жильем погорельцев.

Путин не стал включать Тюменскую область в перечень по обеспечению жильем погорельцев
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Пожар#МЧС#Деньги
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