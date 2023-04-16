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О тюменском писателе Владиславе Крапивине снимут документальный фильм

16 апреля 2023, 06:15
Фото: Википедия

О тюменском писателе Владиславе Крапивине снимут фильм

О тюменском писателе Владиславе Крапивине снимут анимационный документальный фильм, посвященный 85-летию писателя.
Сюжет
Тюмень

Съемки картины пройдут в этом году, в течение весенних и летних месяцев, в Тюмени. Екатеринбурге и Москве. В настоящее время съемочная группа работает в Екатеринбурге. Авторы планируют взять интервью у супруги Владислава Крапивина Ирины Васильевны и его внучки Дарьи.

Также запланирована встреча с руководителем отряда "Каравелла" Ларисой Крапивиной, автором единственной биографии про тюменского писателя Андреем Щуповым, выпускниками отряда.

По словам авторов, в фильме, возможно, примет участие лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. Он является поклонником творчества Крапивина. В настоящее время идут переговоры.

Премьера анимационной лены в Тюмени запланирована  на 14 октября, пишет Moi-portal.ru.

Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре на телеканале «Культура»  в рамках трэвел-проекта «Неизвестные маршруты» выйдет цикл программ о Тобольском районе.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Фильм#Владислав Крапивин#Тюмень#Тюменская область
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