О тюменском писателе Владиславе Крапивине снимут документальный фильм

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:49
Съемки картины пройдут в этом году, в течение весенних и летних месяцев, в Тюмени. Екатеринбурге и Москве. В настоящее время съемочная группа работает в Екатеринбурге. Авторы планируют взять интервью у супруги Владислава Крапивина Ирины Васильевны и его внучки Дарьи.
Также запланирована встреча с руководителем отряда "Каравелла" Ларисой Крапивиной, автором единственной биографии про тюменского писателя Андреем Щуповым, выпускниками отряда.
По словам авторов, в фильме, возможно, примет участие лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. Он является поклонником творчества Крапивина. В настоящее время идут переговоры.
Премьера анимационной лены в Тюмени запланирована на 14 октября, пишет Moi-portal.ru.
Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре на телеканале «Культура» в рамках трэвел-проекта «Неизвестные маршруты» выйдет цикл программ о Тобольском районе.