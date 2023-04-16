О тюменском писателе Владиславе Крапивине снимут документальный фильм

Съемки картины пройдут в этом году, в течение весенних и летних месяцев, в Тюмени. Екатеринбурге и Москве. В настоящее время съемочная группа работает в Екатеринбурге. Авторы планируют взять интервью у супруги Владислава Крапивина Ирины Васильевны и его внучки Дарьи.