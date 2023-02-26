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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

О Тюменской области расскажут в трэвел-проекте «Неизвестные маршруты»

26 февраля 2023, 05:59
Фото: тг-канал Леонид Митрюшкин

Ведущий трэвел-проекта «Неизвестные маршруты» снял цикл передач о Тюменской области

На федеральном телеканале «Культура» выйдет цикл программ о Тобольском районе. На этой неделе здесь прошли съемки трэвел-проекта «Неизвестные маршруты России», участие в которых принял телеведущий Максим Кардозу и глава администрации Тобольского района Леонид Митрюшкин.
Сюжет
Тюмень
«Субботу провёл в уникальном месте. Есть в Тобольском районе разлом, где в могучий Иртыш впадает неприметная речушка Сибирка. По одной из версий, именно она дала название огромной территории, раскинувшейся на целую треть евразийского континента — Сибири. Сегодня показал это удивительное место съемочной группе федерального телеканала „Культура“. Новый цикл программ, который расскажет о Тобольском районе, выйдет в сентябре», — сообщил Митрюшкин в своем тг-канале.

По его словам, в эфир цикл программ о Тобольском районе на телеканале «Культура» выйдет в сентябре.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 24 февраля прошли съемки массовой сцены короткометражного фильма «Смотри, любовь!». Мероприятие состоялось на катке, расположенном на набережной реки Тура.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Тобольский район
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