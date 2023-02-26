О Тюменской области расскажут в трэвел-проекте «Неизвестные маршруты»

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Published Сегодня, 05:59
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«Субботу провёл в уникальном месте. Есть в Тобольском районе разлом, где в могучий Иртыш впадает неприметная речушка Сибирка. По одной из версий, именно она дала название огромной территории, раскинувшейся на целую треть евразийского континента — Сибири. Сегодня показал это удивительное место съемочной группе федерального телеканала „Культура“. Новый цикл программ, который расскажет о Тобольском районе, выйдет в сентябре», — сообщил Митрюшкин в своем тг-канале.
По его словам, в эфир цикл программ о Тобольском районе на телеканале «Культура» выйдет в сентябре.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 24 февраля прошли съемки массовой сцены короткометражного фильма «Смотри, любовь!». Мероприятие состоялось на катке, расположенном на набережной реки Тура.