О Тюменской области расскажут в трэвел-проекте «Неизвестные маршруты»

Ведущий трэвел-проекта «Неизвестные маршруты» снял цикл передач о Тюменской области

На федеральном телеканале «Культура» выйдет цикл программ о Тобольском районе. На этой неделе здесь прошли съемки трэвел-проекта «Неизвестные маршруты России», участие в которых принял телеведущий Максим Кардозу и глава администрации Тобольского района Леонид Митрюшкин.

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