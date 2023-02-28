В Тюмени мальчик поранил глаз в ТЦ «Лента». Ему оказали срочную помощь

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Ребёнок находится на амбулаторном лечении.
«Вызов поступил 27 февраля в 21:09, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 21:18. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2», - сообщили представители депздрава в ответ на запрос «Нашего города».
По данным подписчиков паблика «ЧП Тюмень ЧС», первую помощь мальчику оказали покупатели ТЦ.
Вчера «Наш город» сообщал, что собака спасла 42-летнего жителя Тюмени. Он был пьян и лежал в снегу.