В Тюмени мальчик поранил глаз в ТЦ «Лента». Ему оказали срочную помощь

В ТЦ «Лента» в Тюмени мальчик поранил глаз, ему вызвали скорую

Медпомощь понадобилась юному тюменцу во время посещения ТЦ «Лента». Он поранил глаз. В пресс-службе депздрава Тюменской области сообщили «Нашему городу», что состояние мальчика удовлетворительное.