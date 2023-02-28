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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Тюмени мальчик поранил глаз в ТЦ «Лента». Ему оказали срочную помощь

28 февраля 2023, 11:27
Фото: 1MI

В ТЦ «Лента» в Тюмени мальчик поранил глаз, ему вызвали скорую

Медпомощь понадобилась юному тюменцу во время посещения ТЦ «Лента». Он поранил глаз. В пресс-службе депздрава Тюменской области сообщили «Нашему городу», что состояние мальчика удовлетворительное.

Ребёнок находится на амбулаторном лечении.

«Вызов поступил 27 февраля в 21:09, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 21:18. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2», - сообщили представители депздрава в ответ на запрос «Нашего города».

По данным подписчиков паблика «ЧП Тюмень ЧС», первую помощь мальчику оказали покупатели ТЦ.

Вчера «Наш город» сообщал, что собака спасла 42-летнего жителя Тюмени. Он был пьян и лежал в снегу.

Собака спасла 42-летнего жителя Тюмени
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#Общество#Тюменцы#Работа#Происшествия#Новости тюмени#Помощь#Скорая помощь#Медицинская помощь#Жалобы#Александр Мязин
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