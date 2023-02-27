Собака спасла 42-летнего жителя Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти рассказали о возможности досрочных каникул и карантина в местных школах. Данные меры могут быть связанны со всплеском коронавируса в областной столице и Тюменском районе. По данным департамента образования Тюменской области, решение о приостановлении учебного процесса, будет принято в случае, если в классе заболеют более 20% учащихся. В настоящее время основания для досрочного роспуска на каникулы или их продлении отсутствуют. Там же добавили, что в соответствии с утвержденным графиком, тюменские школьники отправятся на весенние каникулы с 18 марта. Они продлятся до 26 марта включительно.