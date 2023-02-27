Собака спасла 42-летнего жителя Тюмени

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
«26 февраля на углу возле парковки собака обнаружила мужчину в сугробе и залаяла, привлекая внимание хозяина. Выяснив, что незнакомец в нетрезвом состоянии пролежал на снегу около часа и уже изрядно замерз, очевидец позвонил в скорую», - сообщили в депздраве Тюменской области.
Уже через 8 минут медики прибыли на вызов. Бригада скорой медицинской помощи провела диагностику состояния 42-летнего мужчины. Специалисты отметили, что жизни и здоровью пациента ничего не угрожает: температура тела у него в норме – 36 градусов, а это значит, что переохлаждения нет, как и нет видимых травм и обморожений. Поэтому на место был вызван наряд полиции, которым и был передан не предъявляющий никаких жалоб человек в алкогольном опьянении.
Всего за минувшие выходные, с 25 по 26 февраля, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1132 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 524 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 520 пациентов.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти рассказали о возможности досрочных каникул и карантина в местных школах. Данные меры могут быть связанны со всплеском коронавируса в областной столице и Тюменском районе. По данным департамента образования Тюменской области, решение о приостановлении учебного процесса, будет принято в случае, если в классе заболеют более 20% учащихся. В настоящее время основания для досрочного роспуска на каникулы или их продлении отсутствуют. Там же добавили, что в соответствии с утвержденным графиком, тюменские школьники отправятся на весенние каникулы с 18 марта. Они продлятся до 26 марта включительно.