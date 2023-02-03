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Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

Тюменской библиотеке дали имя известного писателя прошлого столетия

3 февраля 2023, 02:35
Фото: telegram-канал «Тюменское время»

Первая модельная библиотека получила имя Михаила Пришвина

Второго февраля накануне 150-летия со Дня рождения великого писателя Михаила Пришвина первая модельная библиотека получила его имя. Об этом сообщили в горадминистрации.

Библиотека № 4 была открыта в нашем городе в рамках нацпроекта «Культура». Вчера её гости посетили экскурсию, где узнали многое о жизни литератора в Тюменской области.

Михаил Пришвин приехал в наш город в 16 лет и закончил здесь Александровское реальное училище. Про этот период своей жизни он рассказал в романе «Кащеева цепь». Прототипом одного из героев произведения стал директор училища Иван Словцов.

Завтра, 4 февраля 2023 года, исполнится сто пятьдесят лет со Дня рождения Пришвина.

Ранее «Наш город» сообщал, что из областного бюджета выделили около 2 млн рублей на услуги частной охраны для Департамента образования.

 

Тюменский департамент образования нанял охрану за 1,6 млн рублей
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#Елена Чебоксарова#Писатель#Библиотеки#Читатели#Культурабудущего#Литература#Книги
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