Тюменской библиотеке дали имя известного писателя прошлого столетия

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Библиотека № 4 была открыта в нашем городе в рамках нацпроекта «Культура». Вчера её гости посетили экскурсию, где узнали многое о жизни литератора в Тюменской области.
Михаил Пришвин приехал в наш город в 16 лет и закончил здесь Александровское реальное училище. Про этот период своей жизни он рассказал в романе «Кащеева цепь». Прототипом одного из героев произведения стал директор училища Иван Словцов.
Завтра, 4 февраля 2023 года, исполнится сто пятьдесят лет со Дня рождения Пришвина.
Ранее «Наш город» сообщал, что из областного бюджета выделили около 2 млн рублей на услуги частной охраны для Департамента образования.