Тюменский департамент образования нанял охрану за 1,6 млн рублей

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Из бюджета Тюменской области выделили более 1,6 млн рублей на услуги частной охраны для департамента образования и науки, который располагается по ул. Володарского, 49. Также охранять нужно и прилегающую территорию.
В круглосуточном режиме здание будет под охраной одного человека, при себе у него должно быть служебное оружие с нарезным стволом. Начало исполнения контракта назначено на сегодня, 1 февраля. Кончится контракт 29 февраля 2024 года.
В общей сложности требуется оказать услугу в объеме 8 016 человеко-часов. Исполнитель этого лота уже определен. Им стало ООО «Негосударственное (частное) охранное предприятие „Страж“».
По данным из открытых источников, компанией руководит Владимир Иванюшин. В 2021 году организация задекларировала доход в размере 75,7 млн рублей. На счету фирмы 2 судебных дела — одно в качестве истца, и одно в качестве ответчика. ООО «НЧОП „Страж“ проверяли 5 раз, два раза обнаружили нарушения.
Ранее в СМИ появилась информация об усилении охраны в школах Тюмени из-за сообщений о минировании. «Нашему Городу» в областном УМВД эту информацию комментировать отказались.