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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Тюменский департамент образования нанял охрану за 1,6 млн рублей

1 февраля 2023, 10:09
Фото: 1MI

Департаменту образования Тюменской области потребовались услуги ЧОП

Департамент образования Тюменской области опубликовал лот на оказание охранных услуг. За 1,6 млн рублей здание регионального департамента на протяжении года будет охранять частное предприятие «Страж».
Сюжет
Бюджет

Из бюджета Тюменской области выделили более 1,6 млн рублей на услуги частной охраны для департамента образования и науки, который располагается по ул. Володарского, 49. Также охранять нужно и прилегающую территорию.

В круглосуточном режиме здание будет под охраной одного человека, при себе у него должно быть служебное оружие с нарезным стволом. Начало исполнения контракта назначено на сегодня, 1 февраля. Кончится контракт 29 февраля 2024 года.

В общей сложности требуется оказать услугу в объеме 8 016 человеко-часов. Исполнитель этого лота уже определен. Им стало ООО «Негосударственное (частное) охранное предприятие „Страж“».

По данным из открытых источников, компанией руководит Владимир Иванюшин. В 2021 году организация задекларировала доход в размере 75,7 млн рублей. На счету фирмы 2 судебных дела — одно в качестве истца, и одно в качестве ответчика. ООО «НЧОП „Страж“ проверяли 5 раз, два раза обнаружили нарушения. 

В МВД отказались комментировать усиление охраны тюменских школ
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Ранее в СМИ появилась информация об усилении охраны в школах Тюмени из-за сообщений о минировании. «Нашему Городу» в областном УМВД эту информацию комментировать отказались. 

#Анна Доронина#Охрана#Департамент образования#Бюджет#Деньги#ЧОП#Тюмень
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