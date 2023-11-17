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Ноябрь 2023
К состоянию тюменского жд/вокзала удалось привлечь внимание прокуратуры
По словам гостей города, перрон никогда не был таким грязным. После нашей публикации транспортная прокуратура организовала проверку.
17 ноября 2023, 03:00
Февраль 2023
Тюменской библиотеке дали имя известного писателя прошлого столетия
Второго февраля накануне 150-летия со Дня рождения великого писателя Михаила Пришвина первая модельная библиотека получила его имя. Об этом сообщили в горадминистрации.
3 февраля 2023, 02:35

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