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Тюмень второй день стоит в восьмибалльных пробках

Сегодня, 03:46
Фото: 2 ГИС

Тюменские дороги сковали восьмибалльные пробки

Тюмень второй день стоит в восьмибалльных пробках. Морозная погода, отмена актировки в школах вызвали километровые заторы на улицах областной столицы. Кроме того, с утра в городе уже произошло шесть ДТП.
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Тюмень

По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на участке улицы Червишевский тракт — от Молодогвардейцев до Трактовой, участок Мельникайте — от Проезда 9 мая до 50 лет ВЛКСМ. Также пробка образовалась на улице 50 лет ВЛКСМ, Республики — от гостиницы Восток до Мельникайте и от Холодильной до Профсоюзной.

Движение затруднено на улицах Холодильной, Харьковской, 50 лет Октября, Профсоюзной, Мориса Тореза, Запольной, Клары Цеткин, Дружбы, Алебашевская Традиционно в пробке стоят улицы Чернышевского, Семакова, Володарского, Челюскинцев — от 2-й Луговой до Республики, Первомайская — от Республики до Запольной.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня тюменские школьники отправились на занятия. Администрация города приняла решение не объявлять актировку.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Дорожные пробки#Пробки#Тюмень#Тюменская область
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