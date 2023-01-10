Тюмень второй день стоит в восьмибалльных пробках

По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на участке улицы Червишевский тракт — от Молодогвардейцев до Трактовой, участок Мельникайте — от Проезда 9 мая до 50 лет ВЛКСМ. Также пробка образовалась на улице 50 лет ВЛКСМ, Республики — от гостиницы Восток до Мельникайте и от Холодильной до Профсоюзной.
Движение затруднено на улицах Холодильной, Харьковской, 50 лет Октября, Профсоюзной, Мориса Тореза, Запольной, Клары Цеткин, Дружбы, Алебашевская Традиционно в пробке стоят улицы Чернышевского, Семакова, Володарского, Челюскинцев — от 2-й Луговой до Республики, Первомайская — от Республики до Запольной.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня тюменские школьники отправились на занятия. Администрация города приняла решение не объявлять актировку.