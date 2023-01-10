«Ответственного надо уволить»: тюменцы возмущены отменой актировки в школах

Между тем, на данный момент термометры в Тюмени показывают -31, скорость ветра порядка 2 метров в секунду. Занятия для учащихся с 1 по 4 класс отменяют в случае понижения температуры воздуха до -30 -32 и скорости ветра до 2 м/с, температуре воздуха -25 -27 и ветре более 2 м/с. С 1 по 9 классы не учатся при -35 -40 и ветре 2 м/с и при -30 -35 и ветре более 2 м/с. 10 и 11 классы при температуре воздуха ниже 35 градусов.