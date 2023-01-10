«Ответственного надо уволить»: тюменцы возмущены отменой актировки в школах

«Я малого в школу не поведу сегодня (даже классрук написала, что если не придёте, поставлю уважительную причину, уже 2/3 отписались что не придут)», — сообщил папа школьника.
«С прошлого года моя старшая дочь стала первоклашкой и теперь в зимний период я особенно серьезно слежу за погодой. Считаю, что в такие морозы родители самостоятельно, под свою ответственность принимают решение — отпускать ребёнка в школу или нет. Сегодня, допустим, столбик термометра показывает -28, по ощущениям с ветром -37, однако, первую смену первоклашек не отменили, по непонятным причинам, у меня даже сомнений не было при такой температуре вести ли ребенка в школу, хоть школа находится и недалеко, и мы соскучились по учителю и одноклассникам, однако температурный режим слишком низкий. Ладно бы ещё не было ветра. Помню, в моем детстве ещё мама также порой оставляла меня дома.
О своем решении остаться дома, разумеется, я сообщила классному руководителю. Она не имеет ничего против. И многие знакомые родители решили сегодня оставить своих деток дома», — рассказала «Нашему городу» Елена Станиславская, член Совета блогеров России.
«Бред какой-то. На градуснике -31, город. Район и область отменили. Или за чертой города — резко погода меняется, аж на 10 градусов? Ответственного за информацию об актировке надо уволить, слишком большой резонанс произошёл у родителей», — возмутились в социальных сетях тюменцы.
«Кто помнит такой же день в прошлую зиму? Холод адский, с ветром. Но первая смена училась. Когда в администрации поняли, что совершили ошибку, отменили занятия второй смены. А в это время учащиеся первой смены возвращались домой. Я хорошо помню этот день», — сообщила Тамара Н.
Между тем, на данный момент термометры в Тюмени показывают -31, скорость ветра порядка 2 метров в секунду. Занятия для учащихся с 1 по 4 класс отменяют в случае понижения температуры воздуха до -30 -32 и скорости ветра до 2 м/с, температуре воздуха -25 -27 и ветре более 2 м/с. С 1 по 9 классы не учатся при -35 -40 и ветре 2 м/с и при -30 -35 и ветре более 2 м/с. 10 и 11 классы при температуре воздуха ниже 35 градусов.
«Наш Город» отправил запрос в администрацию Тюмени. Официальные комментарии по поводу отмены актировок в городских школах ожидаются.