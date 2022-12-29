В Тюменской области осудили иностранца за отказ уезжать из России

Как выяснилось, разрешенный срок пребывания у него закончился более двух лет назад. Однако Россию он так и не покинул.
В судебном заседании мужчина пояснил, что законно оформить свое пребывание в Российской Федерации у него пока не получилось. У него заключен брак с гражданской России, имеется трое малолетних детей. В ближайшее время планирует получить российское гражданство.
Ранее «Наш Город» писал, что уроженец Киргизии сменил имя и фамилию, чтобы въехать в Тюменскую область. Ранее он был выдворен из России, запрет на въезд в страну был наложен на пять лет.