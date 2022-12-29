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В Тюменской области осудили иностранца за отказ уезжать из России

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI

В Тюменской области оштрафовали иностранца за отказ уезжать из России

В Тюменской области осудили иностранца, незаконно пребывающего на территории страны. Мужчине назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Такое решение вынес Сорокинский районный суд.
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Тюмень

Как выяснилось, разрешенный срок пребывания у него закончился более двух лет назад. Однако Россию он так и не покинул.

В судебном заседании мужчина пояснил, что законно оформить свое пребывание в Российской Федерации у него пока не получилось. У него заключен брак с гражданской России, имеется трое малолетних детей. В ближайшее время планирует получить российское гражданство.

Ранее «Наш Город» писал, что уроженец Киргизии сменил имя и фамилию, чтобы въехать в Тюменскую область. Ранее он был выдворен из России, запрет на въезд в страну был наложен на пять лет.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Суд#Иностранные граждане#Тюменская область
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